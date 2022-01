Dichiarazione Papa su animali: Oipa: “Chi sente che la vita è sacra, ama la vita al di là della specie”

- Advertisement -

Contestualmente ha ricevuto i rappresentanti di un circo che usa animali di specie selvatiche, tenendoli in cattività e addestrandoli per intrattenere un pubblico inconsapevole

AgenPress. Papa Francesco è tornato oggi sul tema degli animali domestici che a suo avviso sostituirebbero i figli, contestualmente ricevendo i rappresentanti di un circo che usa animali di specie selvatiche come tigri, leoni ed elefanti, raffigurati nei suoi manifesti pubblicitari, tenendoli in cattività e addestrandoli per intrattenere un pubblico inconsapevole.

«I cani e i gatti prendono il posto dei figli. Fa ridere ma è la verità», ha detto il Pontefice.

«È strano pensare che il Papa consideri l’amore nelle nostre vite limitato quantitativamente, e che dandolo a qualcuno lo si tolga ad altri», commenta l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) attraverso il suo presidente, Massimo Comparotto.

«Forse il Pontefice non conosce gli enormi sacrifici che i volontari sopportano pur di salvare vite altrimenti ignorate dalle autorità e dalle istituzioni, nonostante le leggi e i regolamenti prevedano che queste se ne debbano fare carico. È evidente che per Francesco la vita animale è meno importante della vita umana. Ma chi sente che la vita è sacra ama la vita al di là delle specie».