Disfatta dell’Italia calcistica. “Sotto accusa” anche il nuovo format di Rai Sport

AgenPress. Il giorno dopo la disfatta dell’Italia calcistica, ancora una volta fuori dal mondiale dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, è grande la delusione dei tifosi. Ma le polemiche non riguardano solo il Ct Roberto Mancini, la Figc e i giocatori azzurri.

Sotto accusa anche il nuovo format di Rai Sport figlio della “rivoluzione” della neo-direttrice Alessandra De Stefano.

La sconfitta dunque passa dal campo ai teleschermi e non risparmia nemmeno la Rai, “colpevole” di scelte azzardate secondo i telespettatori. E tra i più maligni c’è chi arriva addirittura a parlare di una sconfitta che segna una “rivincita per Paola Ferrari”, fatta fuori dalla nuova direzione di Rai Sport. Alla fine lei in tv ci sarà con un nuovo programma. A differenza di qualcun altro che dovrà annullare la tanto agognata trasferta in Qatar.