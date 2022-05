Dl aiuti. 14 mld per famiglie e imprese. Draghi: “non è recessione ma un rallentamento”

- Advertisement -

AgenPress – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sugli aiuti senza il voto di M5s, in dissenso per l’inceneritore di Roma. Le obiezioni del M5S però, non hanno modificato le decisioni.

“Non è una recessione, ma un rallentamento. Già oggi ci sono dei dati che mostrano come a marzo ci siano stati 800 mila occupati in più rispetto a un anno fa”, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. “Sono dati positivi. Ci sono segnali di ripresa dell’occupazione a tempo indeterminato”.

I sussidi per le famiglie e le imprese saliranno a 14 miliardi (doppio del previsto) con un intervento anche su Iva e accise fino all’8 luglio. Saranno finanziati dall’aumento della tassazione degli extraprofitti realizzati dalle società del settore energetico.

Per le famiglie diventa ad esempio retroattivo il bonus sociale per le bollette: eventuali pagamenti di somme eccedenti sarà automaticamente compensato in bolletta una volta presentato l’Isee. Arrivano poi aiuti per gli affitti (100 milioni di euro al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) e anche per i trasporti pubblici.

Per le imprese invece ci sarà un’estensione del credito di imposta per le energivore, ed arriva anche un fondo da circa 200 milioni di euro che erogherà aiuti a fondo perduto alle aziende con forti interscambi con le aree coinvolte nella guerra (Russia, Ucraina e Bielorussia).

Avranno invece una ‘corsia rapida, grazie a una serie di semplificazioni, quelle che effettueranno investimenti oltre i 50 milioni di euro in produzioni strategiche. Il Governo interviene anche per far fronte alle difficoltà delle imprese che hanno preso appalti pubblici e che si trovano ad affrontare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

Il governo interviene anche per far fronte alle difficoltà delle imprese che hanno preso appalti pubblici e che si trovano ad affrontare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Le Regioni entro il 31 luglio devono procedere ad un aggiornamento durante l’anno dei prezzari, e i maggiori importi che derivano dall’applicazione dei nuovi prezzari sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%. Inoltre, a sostegno degli obiettivi del Pnrr arriva un fondo da 600 milioni di euro per le grandi città.

Gli ultimi provvedimenti presi dal governo valgono 14 miliardi, che si aggiungono ai 15,5 dei decreti precedenti, per un totale di circa 30 miliardi già spesi, due punti percentuali del Prodotto interno lordo. Come sottolineato da Darghi, “lo abbiamo fatto senza ricorrere a scostamenti di bilancio: questo dimostra che non sono tanto gli strumenti che contano ma le risposte alle necessità, le esigenze”.