DL Aiuti. Lupi (NCI): Conte decida in fretta cosa vuol fare da grande

- Advertisement -

AgenPress. “L’avvocato del Popolo ora mette a rischio la tenuta del governo minacciando di non votare la fiducia al Senato e annunciando di non votare il dl Aiuti alla Camera.

Fino a quando continuerà ad abusare della nostra pazienza? Fino a quando il governo sarà costretto a subire i ricatti del M5s e del suo capo?

- Advertisement -

Quello presentato a Draghi è un programma elettorale di una forza politica. In un governo di unità nazionale si sta in un altro modo, condividendo con gli altri partiti posizioni di mediazione e collaborando con il Governo e con il Presidente del Consiglio che fa da garante con il suo prestigio e la sua autorevolezza.

Conte decida in fretta cosa vuol fare da grande. Se vuole uscire dalla maggioranza lo faccia in fretta perché Governo e Parlamento non possono più perdere tempo e devono continuare, in piena collaborazione tra loro, a occuparsi di cose serie come la crisi economica, la nuova ondata di Covid e la grave crisi internazionale”.

Lo ha detto il Presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.