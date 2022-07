Dl aiuti. Tajani (FI), il M5s non ha votato, se accade al Senato si rischia la crisi. Occorre una verifica

- Advertisement -

AgenPress – “Se il Movimento 5 stelle non dovesse votare la fiducia” al Dl aiuti al Senato “si rischia la crisi. Questo non va bene, per questo abbiamo chiesto una verifica”. Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

“La scelta del Movimento 5 stelle di non votare il decreto aiuti che stanzia 20 miliardi, in un momento di grande difficoltà, con le bollette che vanno alle stelle è da irresponsabili. L’Italia non ha bisogno di partiti che giocano”, ha aggiunto Tajani, per il quale “se una forza di maggioranza decide di votare alla Camera sui singoli provvedimenti, si creano i presupposti per mandare in frantumi la maggioranza, perché si da la stura a voti diversi a forze politiche su una questione piuttosto che su un’altra: così non va bene”.