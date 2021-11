Dl Fisco: ci riprovano con la Tari nella bolletta elettrica

- Advertisement -

AgenPress. “Incredibile ma vero! Ci riprovano a rimettere la Tari nella bolletta elettrica. Come se non bastasse il canone Rai, che l’Ue ci ha già chiesto di togliere trattandosi di un onere improprio, ora ritorna nel Dl Fisco un emendamento per riprovarci” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Sbagliare una volta può capitare, ma perseverare è più che diabolico” prosegue Vignola.

“La bolletta della luce è già un rompicapo incomprensibile, uno dei misteri irrisolti di questo Paese. Ci domandiamo perché qualcuno si ingegni e faccia così tanti sforzi per peggiorarla” conclude Vignola.