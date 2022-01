DL Milleproroghe. Bitti (UGL): “Urge proroga ammortizzatori sociali con causale Covid-19 e sblocco assunzioni nella p.a.”

- Advertisement -

AgenPress. “Preoccupa l’enorme mole di decreti attuativi richiesti per dare seguito alle disposizioni varate dal Parlamento, un aspetto che finisce per penalizzare il cittadino e in grado di compromettere l’efficacia di uno strumento come il ‘Dl Milleproroghe’.

Fra le criticità presenti nel decreto, emerge la mancata proroga degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 e, conseguentemente, delle limitazioni ai licenziamenti collettivi e individuali, con riferimento specifico ai settori come turismo, ristorazione, trasporto pubblico e privato, compreso il trasporto aereo. E’ altrettanto fondamentale, inoltre, garantire la proroga dell’equiparazione fra malattia e quarantena o sorveglianza attiva nei casi di contatti con persone positive al Covid-19 e delle misure a tutela dei lavoratori agili, compreso lo smart working.

Urge, infine, avviare uno sblocco effettivo delle assunzioni nella pubblica amministrazione e negli enti locali al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, ad iniziare da quelle sociali e per la sicurezza delle città, attraverso il rafforzamento della polizia locale. La mancanza di organico, infatti, si riflette sulla capacità stessa della pubblica amministrazione di rispondere in tempi certi e, soprattutto, rapidi, in settori come la sanità, i servizi educativi, la scuola, i servizi sociali e la cultura.”

Lo ha dichiarato Fiovo Bitti, Dirigente Confederale dell’UGL, in occasione dell’audizione sul ‘Dl Milleproroghe’ presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio riunite.