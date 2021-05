Dl proroghe, Fapi: “Delusi per mancata sospensione notifiche cartelle esattoriali”

AgenPress. “Siamo delusi nonché preoccupati per la mancata sospensione delle cartelle esattoriali. Il 30 aprile scade la sospensione delle cartelle esattoriali e nel dl Proroghe esaminato stamattina dal Consiglio dei ministri non è stata inserita una norma per operare un nuovo rinvio delle notificazioni.

Si tratta di una decisione assurda che ci auguriamo possa essere rivista immediatamente con il varo di un dl in materia fiscale, attraverso il quale trovare una soluzione definitiva per i contribuenti italiani già fortemente provati dalla crisi economica.

Senza un intervento da parte dell’Esecutivo l’Agenzia della Riscossione riprenderà l’attività di notifica e riscossione per oltre 35 milioni di cartelle sospese ai contribuenti, bloccando di fatto la ripresa economica ed occupazionale dopo alcuni mesi di lockdown per le piccole imprese”.

Così il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, commenta la decisione del Governo in merito al rinvio delle cartelle esattoriali.