Dmitry Medvedev sempre più volgare. Attacchi a Von der Leyen: “è una specialista del parto”

AgenPress – I fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti” amano visitare Kiev “con zero utilità”. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha commentato così, deridendolo, il viaggio del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi a Kiev, osservando su Twitter che gli europei “amano visitare Kiev” ma “questo ha zero utilità” perché “non avvicina l’Ucraina alla pace”.

“Ancora una volta hanno promesso l’ingresso nell’UE, vecchi pezzi di artiglieria”, ha aggiunto Medvedev che poi ha rincarato. “Si leccano i baffi con la gorilka (ovvero vodka, ma Medvedev ha usato la parola che il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada ha esortato a usare al posto di vodka) e tornano a casa in treno, come cento anni fa. E va tutto bene”, ha proseguito in merito al viaggio di Draghi, Macron e Scholz.

“Solo che tutto questo non avvicinerà l’Ucraina alla pace. E tik tak il tempo scorre…” ha chiosato Medvedev nel suo tweet, con un chiaro riferimento al passare dei giorni di guerra in Ucraina, nel conflitto iniziato con l’invasione russa.

“Gli ucraini sono pronti a morire per la prospettiva europea”, dice la presidente della Commissione Ue, che è anche una specialista del parto. “A quanto pare, è a questo che li stanno preparando i gentili caretaker dell’Ue”.

Proseguono le volgarità di Medvedev, questa volta contro Von der Leyen, definendola “specialista del parto”. Non è chiaro a cosa si riferisca: il commento potrebbe fare riferimento allo scandalo che travolse la presidente nel 2013, quando un sito internet specializzato nella ricerca di plagi scoprì che la tesi di specializzazione in ginecologia della politica tedesca, conseguita nel 1991, superava il “limite tollerabile” di citazioni. O, più semplicemente, all’esperienza materna di von der Leyen, che ha sette figli.