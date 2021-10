Doha. Primo incontro Usa-talebani dopo ritiro Afghanistan. “Destabilizzarci non fa bene a nessuno”

Da quando i talebani hanno preso il potere, gli estremisti dello Stato islamico hanno intensificato gli attacchi contro il gruppo militante, nonché contro le minoranze etniche e religiose. Venerdì, un attentatore suicida dell’IS ha ucciso almeno 46 musulmani sciiti di minoranza e ne ha feriti decine nell’attacco più mortale dalla partenza degli Stati Uniti.

L’IS ha sferrato attacchi implacabili ai musulmani sciiti del paese da quando è emerso nell’Afghanistan orientale nel 2014. L’IS è anche visto come la più grande minaccia per gli Stati Uniti.

L’accordo USA-talebani del 2020, negoziato dall’amministrazione Trump, richiedeva ai talebani di rompere i legami con i gruppi terroristici e garantire che l’Afghanistan non accogliesse più terroristi che potrebbero attaccare gli Stati Uniti e i suoi alleati.

Sembra certo che le due parti discuteranno nei colloqui del fine settimana su come affrontare la crescente minaccia. I talebani hanno affermato di non volere l’assistenza antiterrorismo degli Stati Uniti e hanno messo in guardia Washington contro i cosiddetti attacchi “oltre l’orizzonte” sul territorio afghano al di fuori dei confini del paese.

“Abbiamo detto chiaramente” agli Stati Uniti “che cercare di destabilizzare il governo dell’Afghanistan non fa bene a nessuno”, ha detto il ministro degli Esteri dei talebani, Amir Khan Muttaqi.