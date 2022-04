Domani Viktor Orban in udienza privata da Papa Francesco

- Advertisement -

AgenPress – “Giovedì il primo ministro Viktor Orbán parteciperà all’udienza privata con il papa in Vaticano. Questa sarà la prima visita ufficiale all’estero del primo ministro Orbán dalle elezioni del 3 aprile”. Lo scrive in un tweet Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese, riconfermato alla guida del paese per il quarto mandato consecutivo.

Si tratta del primo incontro ufficiale il Vaticano tra papa Bergoglio e il premier Orban: un primo incontro ‘privato’ tra i due, sempre in Vaticano, risale al 28 agosto 2016, quando il Pontefice argentino aveva ricevuto il gruppo di leader cristiani europei partecipanti a Frascati all’annuale meeting della Rete/ICln, gruppo di riflessione nato nel 2010 per iniziativa congiunta del cardinale di Vienna Christoph Schoenborn e di Lord David Alton.

- Advertisement -