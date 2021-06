AgenPress. “Una robusta ripresa è attesa per il 2021, sostenuta dalla campagna per le vaccinazioni, anche se restano incertezze”, Dopo la Banca d’Italia anche il Fondo monetario internazionale sostiene un riavvio positivo della nostra economia, migliorando le stime per il nostro Paese: il Pil quest’anno aumenterà del 4,3% mentre nel 2022 segnerà un +4%: in aprile aveva previsto un +4,2% per il 2021 e +3,6% per il 2022. sostiene il Fondo. Fmi afferma che la ripresa sarà supportata dal “Pnrr e dalla campagna vaccinale. Rischi nel breve periodo legati alla velocita’ con cui sara’ sconfitto il virus e con cui verra’ attuato il Recovery plan”.

Inoltre, per Fmi, “l’esposizione delle banche italiane al debito sovrano dell’Italia resta alta”.

“La rotazione sul mercato del lavoro dovrebbe riprendere una volta che la crisi sanitaria è arretrata e il divieto dei licenziamenti è eliminato gradualmente. Ampi programmi di riqualificazione insieme a riforme del mercato del lavoro e a reti di protezione sociale rafforzate saranno essenziali per aumentare la produttività e portare più donne e giovani nella forza lavoro”.

Infine anche Confindustria rileva che “la produzione recupera in aprile (+0,3%) e maggio (+0,4%)”, con un maggior ottimismo delle imprese: “l’indice di fiducia è salito in maggio sui livelli massimi dall’autunno del 2017, in linea con il miglioramento della crisi sanitaria”.

“Penso che in Veneto – afferma il presidente Luca Zaia – avremo un nuovo Rinascimento, adesso ci aspetta crescita del Pil e ripartenza, dobbiamo continuare con le vaccinazioni e auspico che covid abbia unruolo minimale nella nostra società”.