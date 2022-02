- Advertisement -

AgenPress – “Draghi ha ribadito al Presidente Zelensky che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell’ambito Swift”.

Lo riferisce Palazzo Chigi in merito ad una telefonata tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente dell’Ucraina Volodimir Zelensky, ribadendo che l’Italia “fornirà all’Ucraina assistenza per difendersi. I due presidenti hanno concordato di restare in stretto contatto nell’immediato futuro”.

