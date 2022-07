- Advertisement -

AgenPress – E’ terminato il colloquio al Quirinale tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al centro del colloquio si apprende, sono stati passati in rassegna i temi di politica internazionale e nazionale.

- Advertisement -

Mattarella ha riferito a Draghi del suo viaggio in Africa. Per quanto riguarda il voto di fiducia sul dl aiuti, Mattarella non ha commentato eventuali scenari.