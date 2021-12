Draghi: domani su tavolo tamponi e Ffp2

- Advertisement -

AgenPress. Il presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno ha dichiarato che domani verranno discusse nella cabina di regia sia la questione dell’uso obbligatorio di mascherine Ffp2 in certi ambienti chiusi che dei tamponi per i vaccinati.

“Non entriamo nel merito delle eventuali decisioni che saranno prese, ma certo se la mascherina Ffp2 diventerà obbligatoria dovrà essere fissato il prezzo come è stato fatto per la chirurgica, per prevenire possibili speculazioni e perché è giusto siano somministrate a un prezzo calmierato” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

- Advertisement -

“Quanto ai tamponi, se dovranno farli anche i vaccinati, dovranno essere gratuiti, specie per chi ha ricevuto già la terza dose” conclude Dona.