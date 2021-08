Draghi, italiani vaccinatevi e rispettate le regole. Fare di tutto per evitare che covid si aggravi

- Advertisement -

AgenPress – “Le cose per l’economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché vadano meglio vaccinatevi e rispettate le regole”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in un saluto informale ai cronisti a Palazzo Chigi.

“Cosa temere di più nei mesi a venire? Dobbiamo essere sicuri di aver fatto di tutto per evitare che la pandemia si aggravi: che basti o no non lo sappiamo. Tutto viene fatto sulla base delle evidenze e dei dati di oggi”, ha aggiunto.

“Voglio ricordare che un celebrato istituto di ricerca aveva previsto per la metà di luglio 1700 morti al giorno e ce ne sono stati sette, otto. E’ una situazione fluida: dobbiamo essere in ogni istante sicuri di aver fatto tutto il possibile sulla base dei dati a nostra disposizione”.

“Ho detto che non voglio celebrare successi ma va detto che l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti di Francia, Germania, Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui”.