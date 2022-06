Draghi. Mai chiesto la rimozione di Conte. Ci sono riscontri? Vediamoli! Non entro nei partiti

- Advertisement -

AgenPress – “Non ho sentito Grillo, mentre ho sentito Conte ieri e ci siamo scambiati dei messaggi. Non ho mai fatto le dichiarazioni che mi sono state attribuite sui 5 stelle, io non entro nei partiti. Mi è estraneo e non capisco il motivo di tirarmi dentro. Dicono che ci sono riscontri oggettivi, vediamoli….“. Lo afferma Mario Draghi replicando a quanto detto da Domenico De Masi circa la richiesta del premier di far fuori Conte dal M5S perché inadeguato.

“I Cinque Stelle danno un contributo importante e sono certo che continueranno a darlo nei prossimi mesi. Conte ha confermato che non è intenzionato ad uscire dal governo e a dare l’appoggio estero quindi mi baso su questo”, ha aggiunto.

“Il governo è nato con i 5 Stelle, non si accontenta di un appoggio esterno, perché valuta troppo il contributo dei 5 Stelle per accontentarsi di un appoggio esterno”.

Draghi ribadisce di non aver mai chiesto la rimozione di Conte. E ricordando che secondo le accuse che gli sono state rivolte ci sarebbero “riscontri oggettivi” spiega: “ho chiesto di vederli, non li trovo. Li aspetto, eh….”.

“In una settimana così densa di risultati per il governo, la comunicazione si è concentrata su qualcosa di nazionale, di politico, chiamiamolo così, ma non che ha profondamente l’interesse degli italiani. Questa sproporzione fra le due cose ho notato”, ha detto ancora.

“Più che rammaricato, dico che è una settimana in cui tutto sommato ci sono stati tanti successi del governo su questioni molto importanti a livello nazionale e internazionale – ha spiegato Draghi – la posizione dell’Italia è stata apprezzatissima al Consiglio europeo, al vertice Nato, al G7″.