Draghi sente Conte al telefono, lunedì l’incontro. Mai fatto dichiarazioni, anche Grillo ha smentito

AgenPress – Nel pomeriggio c’è l’attesa telefonata fra il premier Mario Draghi e il presidente del M5s Giuseppe Conte. I due, come si apprende da fonti parlamentari, si sono semplicemente dati appuntamento a Palazzo Chigi lunedì pomeriggio.

Quello tra Draghi e Conte è un chiarimento voluto e necessario per evitare ulteriori strappi con i 5Stelle, anche in vista dei prossimi impegni in Parlamento che il governo e la maggioranza dovranno affrontare.

Nell’attesissima conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri di ieri, convocato per affrontare il tema del caro bollette, il premier Mario Draghi ha soddisfatto la curiosità dei cronisti, che fremevano nel chiedergli chiarimenti sulla situazione del governo: “Sono ottimista, il governo non rischia”.

“Conte ha confermato di non essere interessato all’appoggio esterno” precisa il premier, aggiungendo un importante passaggio: “Lo dissi dall’inizio, che il governo non si fa senza il M5S, questa resta la mia opinione”.

Con il suo predecessore a Palazzo Chigi, però, un chiarimento sarà necessario, dopo le indiscrezioni secondo cui Draghi, in una telefonata, avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuoverlo dalla guida del Movimento. “Non ho mai fatto queste dichiarazioni – assicura -. Non ho mai pensato di entrare nelle questioni interne di un partito. Credo che anche Grillo abbia smentito. Io lavoro, come gli altri membri del governo, per gli interessi degli italiani. Non capisco come mi si voglia tirar dentro questa cosa, il motivo. E’ una cosa che mi è totalmente estranea”. Né, è sicuro, esistono messaggi che possano confermare le presunte rivelazioni: “Ho chiesto di vederli, io non li trovo. Li aspetto“.

