Duda. Solo l’Ucraina decide sul proprio futuro. Non cedere a richieste Putin come ha detto qualcuno

AgenPress – Il presidente della Polonia Andrzej Duda è il primo leader straniero a parlare di persona nella sala delle sessioni del parlamento ucraino dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte delle truppe russe, dove è stato accolto da un lungo applauso.

Un video del momento in cui Duda entra nell’aula è rilanciato da diversi media su Telegram e mostra i parlamentari ucraini in piedi che applaudono il presidente polacco.

In qualità di Presidente della Repubblica di Polonia, ho l’onore di rivolgermi a voi, rappresentanti del popolo ucraino, nel parlamento ucraino in una città dove batte il cuore di un’Ucraina democratica e indipendente. Grazie dal profondo del mio cuore per questo. Grazie amici.

Illustri deputati, tutti ospiti, ma prima di tutto Volodymyr, signor Presidente, signor Presidente, è un momento storico che l’Ucraina e la Polonia abbiano oggi un’incredibile opportunità politica come due popoli strettamente legati di questa parte d’Europa. Signor Presidente Volodymyr, lei stesso ha affermato che siamo più di 80 milioni di persone insieme e che insieme siamo più forti. Non possiamo rovinare questa possibilità.

Cari amici ucraini, vorrei che sapeste che i vostri parenti, mogli, genitori, figli, nipoti, milioni di persone che hanno dovuto lasciare l’Ucraina per la Polonia in fuga dalla tragedia della guerra non sono rifugiati nel nostro Paese, sono nostri ospiti.

Vi assicuro che mentre combattete così coraggiosamente per l’indipendenza del tuo paese, loro saranno al sicuro nelle case polacche per tornare in patria dopo aver sconfitto l’occupante russo. E credo che sarà così.

“Nella mia profonda convinzione, è giunto il momento di firmare un nuovo accordo di buon vicinato, che terrà conto di ciò che abbiamo costruito nelle nostre relazioni almeno negli ultimi mesi”, ha aggiunto.

Grazie per aver difeso l’Europa dall’invasione della barbarie e dal nuovo imperialismo russo, per aver mostrato il loro posto ai tiranni, per aver dimostrato che lo spirito di un popolo libero è più forte. Grazie dal profondo del mio cuore per questo. Hai dimostrato, Ucraina, che, come dice il tuo inno, sei di origine cosacca. Sei grande!

Vi ringrazio sinceramente a nome del popolo polacco, grazie per la vostra resistenza, per il vostro coraggio, per il vostro amore per la libertà e l’amore per la Patria, sarà la fonte della vostra vittoria. Noi crediamo in questo.

Signore e signori! La battaglia vittoriosa per Kiev, la battaglia vittoriosa per Kharkiv, l’eroica difesa di Mariupol rimarranno per sempre nelle pagine della storia. La Russia non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi strategici, ha subito enormi perdite e le sopporta continuamente. Questo è un grande successo dello stato ucraino, questo è un grande successo delle forze armate ucraine, questo è un grande successo del governo ucraino, questo è il vostro grande successo, dell’intero popolo ucraino.

Il mondo occidentale si è unito intorno all’Ucraina. Ciò è dovuto agli Stati Uniti e alla guida del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In tempi di reale minaccia, è stato confermato che il mondo ha ancora bisogno di una forte leadership americana. Kiev è un luogo in cui è chiaro che abbiamo bisogno di più America in Europa, sia dal punto di vista militare che economico.

Sfortunatamente, ci sono state voci in Europa di recente che hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle richieste che l’Ucraina ceda alle richieste di Putin. E voglio dirlo chiaramente: solo l’Ucraina ha il diritto di decidere il suo futuro, solo l’Ucraina ha il diritto di decidere. Il mondo e la comunità internazionale devono chiedere che la Russia metta fine alla sua aggressione e lasci completamente l’Ucraina, smetta di calpestare il diritto internazionale e che non ci possano essere negoziati o decisioni dietro l’Ucraina. Niente di te senza di te è assolutamente un principio ferreo, deve essere seguito.

Dopo Bucha, dopo Borodyanka, dopo Mariupol, con la Russia non si può più tornare al “business as usual”. Signore e signori, presidenti, primi ministri, onorevoli membri dei parlamenti di tutti i parlamenti del mondo, non si può tornare al “business as usual”. Un mondo onesto non può farlo e passare all’agenda del crimine, dell’aggressione, del calpestamento dei principi di base.

Cari amici, come la Polonia, abbiamo a lungo messo in guardia contro le invasioni imperiali di Putin e della Russia, contro il desiderio di ricostruire l’influenza dell’Unione Sovietica, e possibilmente della Russia zarista, contro la nostra dipendenza dall’energia russa. Abbiamo detto che questa è essenzialmente un’arma che può essere usata contro l’Europa, contro i popoli d’Europa. Abbiamo parlato, ma, purtroppo, non siamo stati ascoltati, i nostri avvertimenti sono stati ignorati, siamo stati accusati di russofobia.

La Polonia ha sostenuto e continuerà a sostenere l’Ucraina. Personalmente, non mi calmerò finché l’Ucraina non diventerà membro a pieno titolo dell’Unione europea. È il mio grande sogno come Presidente della Polonia e come persona che possiamo costruire insieme un futuro comune, è molto importante non solo per noi ma per le generazioni future, per i nostri figli e nipoti. Pertanto, quale sarà la nostra parte d’Europa nei prossimi secoli, come vivranno le persone qui, penso che saranno libere, felici e costruiranno il loro futuro e svilupperanno il loro futuro, ci credo”.