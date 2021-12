Due atleti afghani Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli arrivano a Tokyo. Erano fuggiti da Kabul

Il presidente dell’IPC Andrew Parsons ha affermato che la straziante situazione di Khudadadi e Rasouli ha spinto diversi gruppi sportivi, governativi e paralimpici a coordinare il loro ritiro da Kabul, aggiungendo: “La nostra priorità numero uno è e sarà sempre la salute e il benessere di entrambi gli atleti”.

“Dodici giorni fa, siamo stati informati che la squadra paralimpica afghana non poteva recarsi a Tokyo, una mossa che ha spezzato il cuore di tutti coloro che erano coinvolti nel movimento paralimpico e ha lasciato entrambi gli atleti devastati. Quell’annuncio ha dato il via a un’importante operazione globale che ha portato alla loro salvezza l’evacuazione dall’Afghanistan, il loro recupero dalla Francia e ora il loro arrivo sicuro a Tokyo”, ha affermato nella nota.

“Grazie agli eccezionali sforzi di diversi governi, il Centro per lo sport e i diritti umani, i diritti umani per tutti, il Comitato paralimpico francese, l’Associazione paralimpica britannica, il World Taekwondo, Zakia e Hossain sono ora a Tokyo per realizzare i loro sogni, inviando un forte messaggio di speranza a tanti altri nel mondo».

Parsons ha affermato che l’IPC lavorerà con Khudadadi, Rasouli e il capo del team per garantire che “ricevano tutte le cure e il supporto di cui hanno bisogno sia durante che dopo i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020”.

Khudadadi e Rasouli erano entrambi assenti dalla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Tokyo martedì sera, dove la bandiera dell’Afghanistan è stata sventolata come simbolo di “solidarietà e pace”.

Tuttavia, entrambi gli atleti avranno ora la possibilità di rappresentare il proprio paese ai Giochi della prossima settimana.

Khudadadi sarà la prima atleta donna dell’Afghanistan a competere alle Paralimpiadi da Atene nel 2004, secondo l’Afghanistan Paralympic Committee. Giovedì 2 settembre gareggerà nella categoria di peso K44 -49kg femminile nel taekwondo.