Due britannici condannati a morte dopo “processo farsa”. Un mese per l’appello, se accolto ergastolo

AgenPress – Due uomini britannici e un cittadino marocchino catturati mentre combattevano nell’esercito ucraino a Mariupol sono stati condannati a morte da funzionari filo-russi dopo un processo lungo giorni descritto come un “disgustoso processo farsa di epoca sovietica”.

Un tribunale dell’Ucraina orientale controllata dalla Russia ha condannato il 28enne Aiden Aslin, di Newark, il 48enne Shaun Pinner, di Watford, e Saaudun Brahim con l’accusa di “terrorismo”. Gli osservatori hanno affermato che il processo aveva lo scopo di imitare i processi per crimini di guerra dei soldati russi che si svolgono a Kiev.

Entrambi i britannici hanno affermato di prestare servizio nei marines ucraini, rendendoli soldati in servizio attivo che dovrebbero essere protetti dalle convenzioni di Ginevra sui prigionieri di guerra . Tuttavia, i media statali russi li hanno descritti come mercenari e la corte li ha condannati con l’accusa di “essere mercenari”.

La sentenza è stata rapidamente condannata da alti funzionari britannici.

“Condanno assolutamente la condanna di Aiden Aslin e Shaun Pinner detenute da procuratori russi nell’Ucraina orientale”, ha affermato il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss. “Sono prigionieri di guerra. Questo è un giudizio fasullo, assolutamente privo di legittimità… il mio pensiero va alle famiglie. Continuiamo a fare tutto il possibile per sostenerli”.

Un funzionario ha affermato che gli uomini avrebbero avuto un mese per appellarsi contro la loro sentenza e, se un appello fosse stato accolto, avrebbero potuto ricevere l’ergastolo o l’ergastolo a 25 anni invece della pena di morte.

Si ritiene che la Russia stia utilizzando il processo in parte per fare pressione sul Regno Unito e potrebbe chiedere uno scambio di prigionieri per i soldati russi condannati per omicidio e altri crimini di guerra durante l’invasione russa dell’Ucraina. C’è una moratoria sulla pena di morte in Russia, ma non nel territorio che occupa nell’Ucraina orientale.

Le famiglie denunciano il processo come uno show condotto “in violazione della Convenzione di Ginevra” sui prigionieri di guerra.

Mentre l’ex ministro Tory Robert Jenrick, deputato del collegio di uno dei due, accusa “le autorità russe” di averne strumentalizzato “in modo completamente vergognoso” la cattura e di “oltraggio al diritto internazionale”. Ma spera comunque che “in un prossimo futuro” essi possano essere oggetto di uno scambio di prigionieri.