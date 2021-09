Due padri assassini. Nel Padovano uccide la figlia e si suicida. A Trieste uccide il figlio, arrestato

- Advertisement -

Agenpress – Un padre uccide la figlia per strada nel Padovano. si chiamavano Stelvio e Doriana Cerqueni, rispettivamente di 88 e 58 anni.

Il delitto è avvenuto davanti al cancello dell’abitazione dove viveva la donna, e dove ora i due corpi sono riversi a terra. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo ha dapprima ucciso la figlia, che oggi compiva gli anni, poi si è ucciso.

Entrambi nati in Serbia, l’uomo era residente a Monfalcone (Gorizia) mentre la donna abitava nella cittadina padovana. Arrivato a casa della figlia, l’uomo le ha sparato con una pistola, uccidendola, quindi ha rivolto l’arma contro di sé, suicidandosi. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri che stanno ancora definendo i contorni della vicenda ed accertando i motivi del gesto.

A Trieste un altro padre ha ucciso il figlio a colpi di coltello. E’ accaduto nel primo pomeriggio in via Stuparich, 14, a Trieste. L’omicida sarebbe stato bloccato dalle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, e portato via in manette. La vittima era già deceduta quando sono arrivati ambulanza, polizia e carabinieri; sarebbe stata colpita più volte con un’arma da taglio. Sia l’omicida che il figlio sarebbero stranieri e connazionali.