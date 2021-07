Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong

- Advertisement -

AgenPress – “Il Parlamento europeo condanna con la massima fermezza la recente chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong, il continuo congelamento dei suoi beni e gli arresti dei suoi giornalisti”.

Così la risoluzione sulla violazione dei diritti fondamentali da parte delle autorità cinesi a Hong Kong, approvata dal Parlamento europeo con 578 voti favorevoli, 29 contrari e 73 astensioni. Nel testo gli eurodeputati invitano inoltre le autorità dell’ex colonia a “cessare di molestare e intimidire i giornalisti, a rilasciare i prigionieri detenuti arbitrariamente e a denunciare qualsiasi tentativo di imbavagliare gli attivisti democratici e le loro attività”, e chiedono ai Paesi dell’Ue di imporre sanzioni contro individui ed entità responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale a Hong Kong.

Gli eurodeputati infine chiedono ai rappresentanti di Commissione, Consiglio e Stati membri di rifiutare gli inviti a partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, “a meno che il governo cinese non dimostri un miglioramento verificabile della situazione dei diritti umani a Hong Kong, nella regione uigura dello Xinjiang, in Tibet , Mongolia interna e altrove in Cina”.