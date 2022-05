E’ la Russia che deve essere “denazificata”. Cosa ha ottenuto Putin con la guerra in Ucraina?

- Advertisement -

AgenPress – Il 9 maggio tutti si aspettavano alcune dichiarazioni ad alta voce da Putin su un’altra vittoria. Ma il contenuto del discorso del leader russo non ha impressionato con novità o risultati.

Il Centro per le comunicazioni strategiche ha analizzato se la Russia fosse riuscita in quanto affermato da Putin alla vigilia della guerra con l’Ucraina e se avesse qualcosa di cui vantarsi.

Sembra che l’invasione su vasta scala di Putin abbia ottenuto solo l’opposto di quanto ci si aspettava. Uno dei meme nati dalla nuova fase della guerra russo-ucraina era la frase: “Non piace alla Russia il nostro libro di storia? Non le piacerà ancora di più il nuovo libro di testo. ”

L’anno scorso Mosca è diventata molto preoccupata per la NATO. Il Cremlino ha “tornato in sé” che il “blocco aggressivo” si è avvicinato troppo ai confini della Russia nell’ultimo quarto di secolo. In generale, secondo Putin, Bruxelles avrebbe dovuto chiedere il permesso in Russia per ogni allargamento. Ma non ha chiesto.

A dicembre, il ministero degli Esteri russo ha presentato una bozza di accordi con la NATO e gli Stati Uniti, che si sono rivelati ultimatum occidentali prima di “combatterli” in Ucraina. Putin ha chiesto “garanzie di sicurezza”: una moratoria sull’allargamento della NATO e una riduzione della presenza militare dell’Alleanza nei paesi post-1997.

E invece cosa hanno ottenuto dopo il 24 febbraio? Ancora neutrali, Svezia e Finlandia si stanno muovendo di sette miglia verso l’adesione alla NATO. Quest’ultimo paese amplierà il confine congiunto russo-NATO di oltre 1.000 km.

Si ripete la storia del 2013, quando la Russia ha cercato di impedire all’Ucraina di firmare un accordo di associazione con l’UE. Ma il Maidan, l’occupazione della Crimea e l’aggressione ibrida nel Donbas hanno solo accelerato il processo di creazione di una zona di libero scambio con l’Unione Europea.

Un’invasione su vasta scala ha dato nuovo slancio all’integrazione europea dell’Ucraina. Letteralmente il 9 maggio di quest’anno, l’Ucraina ha completato la seconda parte del questionario per l’adesione all’UE.

La Russia ha anche insistito per limitare la cooperazione militare dell’Ucraina con l’Occidente e ha identificato la cosiddetta “smilitarizzazione” come uno degli obiettivi dell'”operazione speciale”. Ma l’Occidente non ha lasciato l’Ucraina da sola con l’aggressore e ha iniziato a fornirle campioni delle ultime armi.

Di conseguenza, l’esperienza unica e le armi acquisite da tutto il mondo possono fare (se non già) l’Ucraina la più grande potenza militare del continente europeo. E il programma di locazione dei terreni approvato dal Congresso degli Stati Uniti non solo rafforzerà drasticamente le capacità di difesa dell’Ucraina, ma porrà anche chiaramente l’accento sul “chi è chi” nel sistema di coordinate della seconda guerra mondiale preferito dalla Russia.

I soldati russi sono venuti in Ucraina con lo slogan della salvezza dal genocidio del “popolo del Donbass”. Nessuno al mondo ha mai tenuto conto di questa retorica prima d’ora. Tuttavia, i fatti del genocidio saranno ora esaminati dai tribunali internazionali. Genocidio commesso da Mosca, non da Kiev. È diventato chiaro che è la Russia, non l’Ucraina, ad aver bisogno di una denazificazione completa.

Il Cremlino chiama ostinatamente il legittimo governo ucraino “regime di Kiev” e non si stanca mai di citare il cosiddetto “colpo di stato” del 2014. Non importa che da allora in Ucraina si siano svolte quattro campagne elettorali delle autorità centrali, che hanno davvero rinnovato il panorama politico del Paese. In Russia, ad esempio, il potere non è mai cambiato democraticamente.

Ora non tutti ricorderanno che a febbraio Putin e i suoi alleati hanno apertamente chiesto il rovesciamento del presidente Zelensky e si stavano preparando a sostituirlo. Ancora una volta, l’effetto è stato l’opposto: la grande invasione russa ha consolidato la società ucraina. L’opposizione politica, che finora ha duramente criticato il governo, ha appoggiato il presidente di fronte a una minaccia esistenziale.

Iniziando la sua avventura in Ucraina, Putin ha portato la Russia sull’orlo di una catastrofe economica, sociale e militare. Se il Cremlino sperava in una ripetizione della primavera del 2014 e in un nuovo “consenso della Crimea”, questa volta è stato brutalmente calcolato male. Non c’è via d’uscita dalla situazione né con il “salvare la faccia” né con perdite minime. Poi c’è o la vergognosa fuga dall’Ucraina o la guerra fino al completo esaurimento e disintegrazione della Federazione Russa.

Per più di due mesi, le truppe russe non sono state in grado di prendere Kiev o qualsiasi centro regionale ad eccezione di Kherson. Nelle regioni di Kiev, Chernihiv e Sumy, il nemico sconfitto ha dovuto fuggire dai difensori ucraini con il pretesto di una “riduzione radicale dell’attività militare” in quelle aree.

Nel frattempo, la perdita di personale delle forze armate russe in questo breve tempo ha superato le cifre delle guerre cecene e afgane, che sono durate anni. La Russia non sta perdendo solo persone e attrezzature in questa guerra, ma sta perdendo simboli come l’ammiraglia della flotta del Mar Nero, l’incrociatore missilistico Mosca.

Ecco perché l’atmosfera della parata di quest’anno a Mosca era così cupa. I gesti, le espressioni facciali e il comportamento di Putin hanno espresso confusione. E le tesi da lui espresse mostravano disperazione. Da un’alta tribuna, il dittatore guardava le sue truppe che combattevano in Ucraina. Forse si chiedeva se questi soldati lo avrebbero protetto nel Führerbunker, circondato dai Bandera.

Tratto da www.ukrinform.ua

Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni