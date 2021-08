E’ morto Gino Strada. Emergency: fulmine a ciel sereno. La figlia, è morto senza di me

- Advertisement -

AgenPress – “È stato un fulmine a ciel sereno, siamo tutti ancora sconvolti: siamo distrutti dal dolore, è una perdita enorme per noi, per i suoi familiari e per chi gli ha voluto bene ma anche per il mondo. Era una persona che rendeva il mondo un posto migliore, continueremo sulla strada che ci ha insegnato”. Così a LaPresse Rossella Miccio, presidente di Emergency, commentando molto commossa la notizia della scomparsa di Gino Strada: “Ci eravamo sentiti l’altro ieri, stava benissimo: era in vacanza a riposarsi un po’”. “La notizia ci ha colto tutti di sorpresa, lasciateci riprendere dal dolore”.

“Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio”, scrive sui social Cecilia Strada commentando la morte del padre, e fondatore di Emergency, Gino Strada. “Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo”.