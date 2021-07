AgenPress. E’ ormai dominante in tutta Europa la variante Delta. Mentre i governi fanno leva sui vaccini per scongiurare una nuova ondata, i contagi sono in aumento ovunque.

Proprio come in Gran Bretagna dove si è manifestata per prima. I positivi al Covid sono in aumento nel 97% delle regioni inglesi. Si viaggia sui 30.000 positivi al giorno. Il Paese è comunque pronto a revocare dal 19 luglio tutte le restrizioni anti-Covid, incluso l’obbligo per le mascherine anche al chiuso. Una decisione considerata pericolosa dagli scienziati.