E’ un mese che Putin ha invaso l’Ucraina. Zelensky invita tutti i cittadini a scendere in piazza per la libertà

“Mi si spezza il cuore, il cuore di tutti gli ucraini e di ogni persona libera del pianeta. Ecco perché ti ho chiesto di opporti alla guerra a partire dal 24 marzo, esattamente un mese dopo l’invasione russa. Da questo giorno in poi, mostra il tuo in piedi, vieni dai tuoi uffici, dalle tue case, dalle tue scuole e università, vieni in nome della pace, vieni con simboli ucraini per sostenere l’Ucraina”, ha implorato Zelensky.

Zelensky ha affermato che l’invasione russa dell’Ucraina è una guerra contro la libertà e che la Russia mira a sconfiggere la libertà di tutta l’Europa e del mondo.

“Per sostenere la libertà, per sostenere la vita. Venite nelle vostre piazze, nelle vostre strade, rendetevi visibili e ascoltati. Dite che le persone contano, la libertà conta, la pace conta, l’Ucraina conta”, ha detto Zelensky.

Zelensky ha esortato il mondo a unirsi contro l’invasione russa, dicendo: “la guerra della Russia non è solo la guerra contro l’Ucraina, il suo significato è molto più ampio”.