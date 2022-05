Economist. Insuccesso di Putin in Ucraina. Propaganda, repressione e censura in Russia

- Advertisement -

AgenPress – Sebbene Vladimir Putin non abbia ottenuto un successo significativo nel suo attacco all’Ucraina, ha vinto la conquista delle libertà civili in Russia, trasformando un paese abbastanza aperto in un’autocrazia.

I russi non parlano apertamente dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina, che va avanti da tre mesi, ma si stanno adattando alla nuova realtà di paura e ansia. La propaganda di stato afferma che l’81% dei russi sostiene la cosiddetta “operazione speciale”, ma un gruppo di sociologi indipendenti stima che fino al 90% della popolazione si rifiuti semplicemente di partecipare ai sondaggi politici.

La London School of Economics stima che il sostegno all’esercito russo sia di circa il 53%, con molti che ripetono la narrativa del Cremlino. Chi non ha paura di sfidarlo corre il rischio di essere oggetto di denunce, anche da parte di amici o familiari.

Nello specchio distorto della televisione di stato, i bombardamenti russi non hanno distrutto Mariupol, ma l’hanno “liberata”. Le atrocità a Bucha non sono state commesse da soldati russi – sono state inscenate da Kiev, la Russia non ha attaccato l’Ucraina – è stata attaccata dall’Occidente.

Tuttavia, alcuni russi stanno cercando di resistere alla pressione psicologica e alla propaganda. Ogni giorno, portando i bambini all’asilo, Lena, giornalista locale, beve un caffè con i suoi genitori. Si chiedono cosa stia realmente succedendo in Ucraina, svelando le fantasie televisive del giorno prima.

La propaganda di stato è davvero efficace, dice Olena. “Lei ti assorbe completamente.” Tuttavia, censura e divieti sono solo una parte del problema. Le autorità hanno ordinato il blocco di molti media indipendenti nei primi giorni dell’invasione e anche YouTube sembra di breve durata. Tuttavia, la maggior parte di coloro che cercano queste informazioni si sono già opposti alla guerra.

Propaganda e repressione si intrecciano. Le autorità interpretano qualsiasi informazione veritiera sulla guerra come “fake news”. La sua diffusione è punibile con la reclusione fino a 15 anni. Il manicure nei colori blu e giallo della bandiera ucraina può portare all’arresto.

La paura di una denuncia anonima permea anche gli amici intimi, dice Dmytro, un uomo d’affari di 30 anni. A casa, parla piano in modo che il vicino nell’appartamento al piano di sopra non venga a conoscenza dei suoi piani per lasciare la Russia. Secondo alcune stime, dall’inizio della guerra almeno 200.000 russi sono fuggiti dal Paese.

In precedenza, gli analisti dell’Economist hanno valutato quanto sia “marcio” l’esercito russo. L’umiliazione in Ucraina distrugge l’ultima pretesa della Russia allo status di superpotenza.