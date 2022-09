Edilizia: Mazzetti (FI), Sanare subito storture. “Settore non può aspettare ancora: governo dia parere favorevole emendamento FI”

- Advertisement -

AgenPress. “Il governo tecnico a guida Draghi non può tergiversare ancora sullo sblocco dei crediti. Deve rispettare l’impegno preso con il Paese e con i suoi rappresentanti in Parlamento e salvare, come chiesto in un apposito emendamento a firma di Forza Italia, le imprese che hanno investito sull’efficientamento energetico, seguendo legittimamente una legge dello stato italiano.

Dobbiamo sanare immediatamente la stortura normativa che si è creata in questi mesi e far sì che lo Stato recuperi credibilità di fronte a cittadini e imprese. Sblocco rapido dei crediti togliendo la responsabilita solidale, cancellazione di ogni tipo di norma retroattiva e arbitraria per tutelare la filiera edile: lo chiediamo con forza! Oggi, non tra un mese, non tra una settimana, il governo in carica ha l’opportunità di fare qualcosa di importante per il Paese e per un settore fondamentale, può farlo solo dando parere favorevole al nostro emendamento”.

Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e candidata alla Camera per il Centrodestra.