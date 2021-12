Egitto. Processo a Patrick Zaki. In aula nella gabbia degli imputati. Presenti due diplomatici italiani

- Advertisement -

AgenPress – In attesa che al tribunale di Mansura inizi la sua udienza, Patrick Zaki è apparso per qualche secondo nella gabbia degli imputati verso le 12.15 durante una pausa delle altre udienze per poi essere riportato via in seguito all’attenzione che ha subito destato fra parenti, attivisti e amici.

Nella gabbia si sono alternati quattro o cinque imputati seduti su due panche, i primi giunti ammanettati gli uni agli altri. Oltre ai quattro diplomatici in aula è presente anche una legale per conto dell’Ue e un dirigente di Eipr, l’ong egiziana per cui lavorava Patrick.

- Advertisement -

In aula ci sono anche due diplomatici italiani e altre due colleghe delle ambasciate di Germania e Canada. Come in tutte le udienze precedenti, finora tenutesi per il rinnovo della custodia cautelare, la presenza di diplomatici di altre nazioni avviene su richiesta italiana.