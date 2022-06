Egitto. Processo Falangi di Helwa: dieci condanne a morte per terrorismo islamico, 56 ergastoli

- Advertisement -

AgenPress – La Corte d’assise per la sicurezza dello Stato egiziana ha condannato a morte 10 terroristi islamici e 56 altri all’ergastolo nel processo alle cosiddette “Falangi di Helwan” per “atti terroristici” compiuti al Cairo tra l’agosto 2013 e il febbraio 2015 che hanno provocato, fra l’altro, la morte di un “ufficiale” e il ferimento di altri tre uomini della sicurezza. Lo riferiscono fonti giudiziarie precisando che gli imputati nel processo erano 215 di cui 167 in carcere.

Ci sono state anche 52 condanne a 15 anni di carcere e altre 34 a 10 anni per i fatti risalenti periodo compreso tra il “14 agosto 2013 e febbraio 2015” al Cairo e a Giza, la parte ovest della capitale egiziana, hanno precisato le fonti. Le accuse di terrorismo vengono spiegate anche con l'”aver radunato più di 5 persone per commettere omicidi, sabotare e minacciare funzionari pubblici per non aver fatto il loro lavoro”.

Oltre che per la morte dei quattro uomini della sicurezza, gli imputati erano accusati anche di aver pianificato un attacco armato contro la polizia e aver crivellato di colpi una vettura delle forze dell’ordine per creare panico. Le fonti segnalano che il giudice che ha pronunciato la sentenza è considerato molto severo ed è noto per i suoi processi a componenti della Fratellanza musulmana tra cui il deposto e ormai defunto presidente islamista Mohamed Morsi.