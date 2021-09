Eitan. Il nonno, “un giorno crescerà e dirà che l’ho salvato. Anche mia figlia sarà fiera di me”

- Advertisement -

AgenPress – “In aereo Eitan non ha mai smesso di chiedere quando saremmo arrivati e gridava: ‘voliamo in Israele, voliamo in Israele”. Lo ha raccontato il nonno Shmuel Peleg alla tv N12 in un’intervista. Alla domanda della giornalista quando aveva deciso quello che in Italia definiscono un rapimento, Shmuel Peleg ha risposto: “credo che Eitan un giorno crescerà e dirà nonno mi ha salvato”. Ad un’altra domanda dell’intervistatrice sul perché era diventata una battaglia a spese di Eitan, il video si è fermato inquadrando Peleg.

“Io non riesco proprio a capire quello che mi stai chiedendo. Ho ricevuto un’opinione legale e sono passato per la frontiera con una regolare vidimazione dei passaporti”, ha detto ancora. “Quando mia figlia (Tal, ndr) un giorno mi incontrerà in cielo sarà fiera di me che ho salvato suo figlio, che l’ho portato a casa sua”.