Elezioni. Accordo tra Azione e Italia Viva. Renzi: “Abbiamo piantato il seme”

- Advertisement -

AgenPress. Ieri abbiamo piantato il seme di una pianta che io spero possa vivere a lungo, crescere e dare frutto. L’accordo tra Azione e Italia Viva è il tentativo di costruire una casa per chi, moderato, non vuole votare la Fiamma e i sovranisti.

E per chi, riformista, non crede al Pd alleato con Di Maio e con gli estremisti di sinistra. Ma soprattutto per i tanti che vogliono una politica diversa, fatta di competenza e passione, non di populismo e banalità.

- Advertisement -

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.