Elezioni. Alleanza Verdi e Sinistra: “Blocco navale è fantasia irrealizzabile di Meloni”

- Advertisement -

AgenPress. “Secondo Giorgia Meloni, il blocco navale è la risposta a tutti i problemi degli italiani. Ci sembra una soluzione un po’ semplicistica che non intacca minimamente gli interessi di chi, sulla pelle degli italiani, sta davvero speculando, come le compagnie energetiche. Propinare ai nostri concittadini la ricetta del blocco navale, come se questo comportasse un maggiore benessere per loro, è becera propaganda sulla pelle di chi affronta indicibili avversità. E sarebbe, oltretutto, una violazione dei trattati internazionali come non se ne vedevano dal Ventennio tanto caro ai Fratelli d’Italia,” affermano, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Bisogna dire la verità alle persone, – proseguono i tre, elencando le proposte politiche dell’Alleanza Verdi e Sinistra di cui sono leader, – l’idea del blocco navale, lanciata a vanvera, non ha alcuna possibilità di concretizzarsi. Bisogna, invece, lavorare affinché si concretizzi il sogno di un’Europa solidale e aperta, che non volti le spalle a chi scappa da guerre, fame e dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. Un’Europa che consideri un’indecenza disumana a cui mettere fine le morti nel Mediterraneo e le sofferenze di migliaia di migranti respinti nella rotta balcanica”.

- Advertisement -

“Bisogna mettere fine alla pratica di esternalizzazione delle frontiere, spesso tradotta in eclatanti violazioni dei diritti umani, riformare il diritto d’asilo respingendo il principio del primo approdo e realizzando una concreta solidarietà tra gli Stati membri. Serve, infine, – concludono Bonelli, Evi e Fratoianni, – creare canali di migrazione legali e sicuri, che garantiscano a tutti diritto alla vita e alla dignità”.