Elezioni amministrative: il 12 giugno circa 9 milioni di italiani al voto

AgenPress. Sono circa 9 milioni (8.896.929) gli elettori interessati dalle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 12 giugno, per un totale di 978 comuni. Lo riporta il sito del ministero dell’Interno.

I dati, distinti per regione e provincia, sono stati forniti dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali e disponibili on line sul sito Eligendo all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/elezioni



Nel dettaglio, si voterà in 142 comuni superiori a 15mila abitanti – di cui 26 capoluoghi – e 836 pari o inferiori ai 15mila abitanti.

Sempre on line sul sito Eligendo, è stato pubblicato l’aggiornamento delle ‘Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nelle regioni a statuto ordinario oltre alla relativa circolare, la n. 46, con le indicazioni a tutti i prefetti d’Italia.