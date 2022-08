Elezioni. Berlusconi: “Ecco i punti cardine del programma di Forza Italia”

- Advertisement -

AgenPress. Oggi, voglio raccontarvi i punti cardine del programma di Forza Italia. Voglio sottolineare ancora una volta che Forza Italia rappresenta la parte liberale, garantista, cristiana, europeista e atlantica del centrodestra. Quindi, le nostre priorità sono quelle per cui ci siamo sempre battuti.

Innanzitutto, la lotta contro l’oppressione fiscale, che realizzeremo con una flat tax al 23% uguale per famiglie e imprese. La lotta contro l’oppressione burocratica abolendo il regime delle autorizzazioni preventive, così che per costruire una casa o per avviare un’attività imprenditoriale, basterà inviare una lettera raccomandata al comune di pertinenza e, naturalmente, rispettare le leggi.

Un altro punto cardine è quello della lotta contro l’oppressione giudiziaria, realizzando finalmente la separazione delle carriere tra giudici e Pm, in modo che accusa e difesa abbiano gli stessi diritti e anche impedendo ai Pm di richiamare nel processo chi è stato assolto in primo o in secondo grado.

A queste cose, aggiungo una particolare attenzione per i più deboli, quindi per i giovani, che hanno bisogno di opportunità e non di sussidi, per gli anziani, per i disabili, ai quali vogliamo garantire una vita dignitosa e serena, con una pensione di mille euro al mese per tredici mensilità.

In questo, vogliamo includere anche quella grande categoria che non ha pagato i contributi, ma che ha lavorato duramente in casa per tenere unita la famiglia e per far crescere i figli: sto parlando naturalmente delle nostre mamme e delle nostre nonne.

Infine, ma non certo per ultimo, l’ambiente. Abbiamo messo a punto un progetto molto vasto, che va dalle energie rinnovabili, alle ricerche per il nucleare pulito, come indicato dall’Europa. Questi sono i punti cardine del nostro programma di governo.

E’ quanto dichiara, in una nota Silvio Berlusconi.