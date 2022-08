Elezioni. Berlusconi: “Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità”

- Advertisement -

Un ringraziamento anche a tutti i nostri candidati, in particolare a coloro che corrono in situazioni difficili. Il loro impegno, leale e assiduo, la loro capacità di far conoscere agli italiani le nostre idee e i nostri programmi farà di Forza Italia la protagonista della campagna elettorale. Sono convinto che grazie al mio impegno e alla nostra campagna elettorale si apriranno possibilità per molti dei nostri candidati. Già ora i consensi crescenti intorno al nostro programma e al nostro simbolo dimostrano che gli italiani hanno una forte esigenza di competenza e di concretezza.

Ci rivolgeremo soprattutto agli indecisi e a coloro che pensano di non andare a votare. È nel loro interesse, nell’interesse della Nazione, darci più forza, con il voto, per realizzare i nostri programmi concreti per l’Italia – meno tasse, più pensioni, meno burocrazia, più opportunità per i giovani, giustizia più equa, europeismo e atlantismo – come è interesse della nazione portare in Parlamento le donne e gli uomini di qualità che sono nelle nostre liste.

Donne e uomini che come me hanno già dimostrato di saper mantenere gli impegni e realizzare gli obbiettivi che si sono prefissi.