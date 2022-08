Elezioni. Binetti (Udc): Basta toni aggressivi, a famiglie servono meno tasse e tutele su rientro a scuola figli

- Advertisement -

AgenPress. “I toni della campagna elettorale non giovano alle famiglie italiane che chiedono due cose concrete: un intervento massiccio sul caro-bollette e sicurezza sul rientro a scuola dei figli.

- Advertisement -

Con i primi di settembre le scuole riaprono e il futuro non è ancora chiaro nè per gli studenti né per gli insegnanti e né tantomeno per le famiglie. Non si può bluffare in una incertezza che coinvolge davvero milioni di persone e che, non si può proprio negare, dal momento che l’esistenza del Covid è documentata dai dati, che dicono come ancora circoli tra noi.

Il mese di settembre, e l’alea di incertezza che sta trascinando con se, è al centro di tutti i dibattiti insieme alla stangata per l’aumento delle bollette: gas ed elettricità in primis. E nel caso delle famiglie anche ai classici costi di inizio anno scolastico, super-lievitati, come è facile notare entrando in un Centro commerciale.

- Advertisement -

Sono le tre spine nel fianco delle famiglie: ansia da covid, angoscia da bollette e malumore diffuso per gli indispensabili corredi scolastici. Ascoltiamo, dunque, le esigenze delle famiglie. Non perdiamoci in chiacchiere”.

Così la senatrice dell’Udc Paola Binetti.