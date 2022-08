Elezioni. Binetti (Udc): Mentre a sinistra litigano Centro-destra lavora su programma, istruzione sia centrale

- Advertisement -

AgenPress. “La sinistra litiga e fatica a formare una coalizione. Il centro-destra sta invece lavorando con serietà sul programma da presentare agli italiani. Ai litigi della sinistra noi rispondiamo con la concretezza.

C’è un assalto a Calenda sulla maggioranza dei giornali, reo di aver rotto l’accordo con Letta, ossessionato dall’idea di dover costruire un campo elettorale sempre più grande e sempre più inclusivo, senza badare a differenze e compatibilità, salvo Renzi e Italia viva. Letta ha solo un’idea fissa: battere il centrodestra, colpevole in anticipo di qualsiasi malefatta di qualunque governo che non sia a trazione Pd.

Il programma del centrodestra si sta soffermando anche sul sistema scolastico e universitario del nostro Paese. Nel Centro – Destra invece si sta discutendo soprattutto di programmi e di progetto politico e la situazione della scuola italiana richiede una riflessione molto seria dopo gli ultimi anni in DAD per via della pandemia.

La situazione universitaria italiana presenta importanti criticità: soltanto il 20,1% è in possesso di una laurea rispetto al 32,8% della media europea. Abbiamo oltre 2 milioni di NEET: ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano, con numeri in crescita dopo la pandemia. Nella nuova legislatura, che speriamo sia davvero a trazione centro-destra, scuola e università devono recuperare quel ruolo di ascensore sociale che ha reso possibile il miracolo italiano nel secondo dopoguerra.

Scuola al centro vuol dire riconoscere ai genitori il diritto a scegliere per i propri figli il modello educativo preferito, ma vuol dire anche che occorre riconoscere ai docenti il diritto a una scuola esigente in cui la loro competenza si metta in gioco sia per istruire che per formare le nuove generazioni, ribaltando quei pessimi risultati dei test Invalsi e dimostrando che ragazzi e ragazze in Italia non appena ne hanno l’opportunità sanno competere magnificamente con i coetanei europei e non solo”.

Lo afferma Paola Binetti, senatrice dell’Udc.