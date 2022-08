Elezioni. Binetti (Udc): Patto con CI sfida per nuova ecologia per la famiglia

- Advertisement -

AgenPress. “L’Udc il 25 settembre correrà insieme a Coraggio Italia. Questa alleanza simboleggia la nostra unità sulle politiche familiari e pone le basi per la nascita di una nuova ecologia per la famiglia.

In un momento storico in cui il Centro Destra sembra destinato a vincere le prossime elezioni con un vantaggio di oltre 10 punti, la presenza dei centristi serve a garantire l’indispensabile riequilibrio rispetto ai timori di un eccessivo sbilanciamento a Destra della coalizione. La scelta dell’UDC è stata molto coraggiosa in questa fase della vita politica italiana.

I giovani vogliono lavorare e costruirsi un futuro solido; non cercano un reddito senza lavoro, ma un lavoro con un reddito adeguato. Gli anziani hanno bisogno di una rete di servizi che funzioni davvero, soprattutto se e quando sono soli, ma le politiche per loro non possono ridursi a quelle per i più gravi, a quanti non sono autosufficienti. Vogliono potersi sentire una risorsa preziosa e funzionale nel sistema sociale. E non vogliono sentir parlare di eutanasia o di suicidio assistito.

Vogliono vivere e sentirsi curati nel modo migliore, contando, quando necessario, anche su una rete di cure palliative che funzioni, a casa e nei centri specializzati. Le giovani coppie vogliono poter vivere la loro genitorialità, senza troppa paura del futuro e per questo hanno bisogno di politiche demografiche concrete.

Il vero punto qualificante del nostro programma è quello che pone la famiglia al centro dell’agenda politica e legge nell’ottica della famiglia tutte le altre politiche, compresa quella energetica e ambientale. C’è una ecologia della famiglia che merita la pole position nel dibattito contemporaneo.”

Lo afferma in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.