Elezioni. Bonaccini, se centrosinistra si frantuma destra fa strike in Parlamento e avere addirittura due terzi

AgenPress -“Io sono tra quelli che crede non basti agitare lo spauracchio delle destre per convincere gli elettori. E’ pur vero che se il centrosinistra si frantuma e ognuno pensa per sé e non a un interesse più generale, di alternativa a questa destra, che ha ben poco di liberale e di popolare” questa destra “potrebbe fare strike in parlamento e avere addirittura due terzi”. Così Stefano Bonaccini, a Morning News su Canale 5.

“Io invece credo si possa vincere, mettendo da parte gli egoismi e mettendo insieme un programma che faccia leva su europeismo, ambiente, dove la destra ha poco da dire, diritti civili, temi del lavoro e delle imprese”.

“Tutti coloro che hanno dato la fiducia a Draghi e pensano che serva costruire un fronte alternativo alla destra. Non ideologico, ma basato su un programma che sia migliore e alternativo a questa destra, debbano stare insieme. Altrimenti, è bene dirselo adesso, chi si vorrà prendere la responsabilità di avere una destra che stravince, non in nome di una propria forza, ma perché frantumato il centrosinistra, ne porterà una responsabilità anche in futuro”.