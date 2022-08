Elezioni. Bonino, non dare il voto alla destra putiniana. Accordo con Pd e Calenda ancora possibile. No a Renzi

- Advertisement -

AgenPress – “È inaccettabile dare un voto in più alla destra putiniana, meglio fare accordi. Bisogna capire l’importanza che queste elezioni hanno per il Paese e riflettere. Farsi una bella doccia fredda. Raffreddare il cervello. Compreso il mio. Dobbiamo pensare agli elettori”.

Lo dice Emma Bonino in un’intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale afferma che è “ancora possibile” l’alleanza della sua +Europa e Carlo Calenda con il Partito democratico.

“Letta per più di tre anni non ci ha filato, era preso da un’attrazione totalizzante per i Cinque Stelle. Non ha mai voluto avere rapporti con noi, ci ha dato per scontati”, poi giovedì scorso Franceschini ha chiamato Benedetto Della Vedova.

Bonino pensa di poter raggiungere un accordo: “Guardo sempre avanti”.

Di Renzi cosa pensa? “Un buon premier. Abile nel gioco politico. Non sempre siamo in sintonia, diciamo”. Lo vorrebbe in coalizione? “No”, la risposta secca.