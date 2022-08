Elezioni, Borchia (Lega), Lega nel Mondo per italiani estero, avanti con cdx unito

- Advertisement -

AgenPress. “Lega nel Mondo in prima linea per gli italiani all’estero, attiva dal 2017 con iscritti in oltre trenta Paesi e presenti in ogni continente, con circa 60 consiglieri nei Comites a livello globale.

Al lavoro con il centrodestra unito per il fondamentale appuntamento elettorale del 25 settembre, con un programma concreto per difendere e valorizzare il sistema Italia nel mondo. Proponiamo il Ministero per gli Italiani nel Mondo, attraverso lo scorporo della Dg Italiani all’estero dal Maeci per confluire in un ministero senza costi aggiuntivi, con personale specializzato sulle tematiche care al mondo dell’italianità all’estero.

Ai primi punti, la tutela delle eccellenze del Made in Italy, il rientro dei cervelli e degli italodiscendenti, il fermo no allo ius soli. La tutela degli interessi degli italiani, in Italia e nel Mondo, è una priorità per il centrodestra. Lega nel Mondo c’è”.

Così in una nota Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, responsabile Lega nel Mondo.