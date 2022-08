Elezioni. Brambilla candidata “indipendente” a Gela in rappresentanza del mondo animalista e ambientalista

- Advertisement -

AgenPress – “Aalle prossime elezioni del 25 settembre avrò l’onore di essere candidata, nel collegio uninominale di Gela, come indipendente al servizio dell’intera coalizione di centrodestra, in rappresentanza del mondo ambientalista e animalista. Ringrazio i leader di tutti i partiti del cdx per avere accolto la mia proposta di continuare a essere portavoce delle istanze dei tanti italiani che chiedono attenzione e giusto rilievo per temi fondamentali per il futuro del Paese”.

Così Michela Vittoria Brambilla sulla sua pagina Facebook.



“Non mi candido, quindi, sotto l’insegna di un partito in particolare ma da indipendente e intendo mettere a disposizione di tutta la coalizione la mia più che trentennale esperienza nella battaglia di civiltà a difesa della nostra terra e di tutte le sue forme di vita, in definitiva, di noi stessi e del nostro futuro. Una battaglia che ho condotto prima dal lato della società civile, come presidente della LE.I.D.A.A., poi anche in politica, come presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, con impegno costante su numerosissimi fronti, fino al risultato più importante e più atteso: l’approvazione della riforma che inserisce tra i principi fondamentali della Costituzione la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, “anche nell’interesse delle future generazioni”, e affida alla legge dello Stato il compito di disciplinare “i modi e le forme della tutela degli animali”. Tanto lavoro ancora ci aspetta ed io continuerò a impegnarmi senza sosta per i diritti degli animali, dei loro proprietari e per la tutela del nostro meraviglioso patrimonio naturale!”