Elezioni. Calenda a Gelmini, vediamoci “con grande piacere”. No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi

AgenPress – ‘C’è una sola persona che bisogna tenere a fare il presidente del Consiglio e si chiama Mario Draghi. Se i cittadini italiani ci faranno vincere prometto che chiederemo a Draghi di restare a palazzo Chigi. E’ quello che serve a questo Paese. Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda che risponde all’appello di Maria Stella Gelmini di un incontro. “Con grande piacere”.

“Il nostro campo non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, con certezza matematica”. E riguardo a “Forza Italia è entrato a pieno titolo nell’area populista, sovranista, anti-europea e anti atlantica. Non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da tutti partiti in qualche modo filo-putiniani. Berlusconi? Ha fatto una cosa folle”.