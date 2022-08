Elezioni. Calenda: “Le promesse della destra sono arrivate a circa 200 mld di euro”

- Advertisement -

Cose che non sono di destra o di sinistra ma solo di buon senso: 1) atlantismo e europeismo; 2) impresa 4.0, premiare chi investe; 3) fare rigassificatori e termovalorizzatori senza perdere tempo; 4) transizione ecologica senza distruggere Made in Italy; 5) rivedere danni 5S, RDC e Bonus; 6) investire su sanità e istruzione per un grande patto generazionale; 7) privatizzare dove la presenza dello Stato non serve a partire da ILVA e Alitalia; 8)salario minimo e lotta alle false cooperative; 9) semplificare la PA attraendo migliori talenti; 10) assetto istituzionale.