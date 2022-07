Elezioni. Carfagna dopo l’addio a Forza Italia si candida con Azione. Una scelta forzata, dolorosa, ma inevitabile

- Advertisement -

Con me il giochino della poltrona non può funzionare. In questi anni ho lavorato sodo e a settembre avrei potuto avere un seggio da parlamentare sicuro in Forza Italia. Mi sarebbe bastato tacere, accettare quello che in molti chiamano “compromesso”. Ma non l’ho fatto, perché l’Italia vale di più. E perché non è mai stato il mio stile. Ho messo davanti a tutto i miei valori, i principi in cui credono le persone che fino ad oggi ci hanno sostenuto con forza. Il sostegno alle imprese, il diritto al lavoro, la capacità di innovare un Paese pieno di potenziale, la protezione di chi è rimasto indietro.