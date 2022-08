Elezioni. Cecchetti (Lega): “Serracchiani abbia decenza di tacere”

- Advertisement -

AgenPress. “Almeno la decenza di stare zitti. Che Debora Serracchiani, primo caso di governatore uscente che non si ricandida dopo il primo mandato solo perché ha la sicurezza di perdere contro Fedriga e vuole evitare il naufragio, ecco che un politico così che ha tradito il suo territorio, per farsi paracadutare a Roma, che adesso non viene candidata nel suo Friuli ma in Piemonte, parli di ‘nord tradito dalla Lega’ fa veramente sorridere.

A parte che, lo ricordiamo alla Serracchiani, a far cadere il Governo Draghi sono stati i Cinque Stelle in quel momento alleati del PD nel loro campo largo.

Comunque davvero da che pulpito, da chi come la Serracchiani ha dimostrato di non saper governare il proprio territorio e di aver paura di farsi giudicare dagli elettori ed è scappata a Roma.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.