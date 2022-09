Elezioni. Cesa (UDC – Noi Moderati): “La legge elettorale va modificata”

- Advertisement -

AgenPress. “Se sarò eletto mi metterò a lavorare, come ho già fatto in passato, per cambiare la legge elettorale.

Non si capisce perché per essere eletto in Europa, nei comuni e nelle regioni ci siano le preferenze, dando la possibilità al cittadino di votare direttamente il proprio candidato, mentre a livello nazionale la gente non ha l’occasione di scegliere chi andrà in Parlamento. La legge elettorale, dunque, va modificata”.

Lo ha affermato Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, ospite di Coffee Break su La 7.