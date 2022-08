- Advertisement -

AgenPress – ”Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadono”, scrive Chiara Ferragni in una storia su Instagram, con sullo sfondo la foto di una sala operatoria. L’intervento è politico perché , denuncia ”Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. Le Marche da cui, proprio ieri è partita la campagna elettorale della leader Fdi Giorgia Meloni sul palco ad Ancona.